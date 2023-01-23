أسعار الذهب اليوم فى مستهل تعاملات الأسبوع.. عيار 21 يسجل 1780 جنيها

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الاثنين مستهل التعاملات الأسبوعية، وسط استقرار ملحوظ في أسعار الذهب بالسوق المحلي، وكذلك تحرك أسعار الذهب في البورصة العالمية لمستويات 1929 دولارا .

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 1526 جنيها.

عيار 21 يسجل 1780 جنيها.

عيار 24 يسجل 2024 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14240 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1929 دولارا.

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية في مصر، بدأت إنتاج "دبلة" وزن جرام واحد، سواء من عيار 18 أو عيار 21 ، وذلك لتحريك مبيعات مشغولات الذهب خلال الفترة الحالية، عقب هدوء ملحوظ في مبيعات مشغولات الذهب لصالح السبائك والجنيهات الذهب.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن سوق الذهب يشهد طلبا متناميا على السبائك ذات الأوزان المختلفة، وكذلك العملات الذهب سواء الجنيه الذهب أو النصف جنيه والربع جنيه، مشيراً إلى أن الأسعار شهدت انخفاضا بحوالي 70 جنيها في الأيام الماضية، ليهبط جرام الذهب عيار 21 من 1850 إلي 1780 جنيها للجرام الآن.

وأوضح سامح عبد الحكيم، أن الذهب داخل مصر، هبط إلى 1760 ثم عاد للصعود ليتداول الذهب عيار 21 الأوسع نطاقا عند مستوى 1780 جنيه للجرام بزيادة قدرها 20 جنيه على الرغم من ثبات سعر صرف الجنية أمام الدولار بسبب عطلة البنوك وهو أحد المؤثرات القوية في أسعار الذهب داخل مصر.

وأوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تداولات حول مستوى قرب 29.70 جنيه لمدة يومين او ثلاثة كان إشارة إلي استقرار وضع سوق الصرف ومن ثم حدث تراجع في سعر الذهب لينزل من قمته التاريخية فوق 1850 جنيها للجرام.

وأشارعضو شعبة الذهب إلي أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلي مستويات 1925 دولار دعمت أسعار الذهب داخل مصر بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.