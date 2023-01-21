أسعار الذهب اليوم السبت 21 يناير 2023 فى مصر والبورصة العالمية

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، وكذلك تطورات سعر الذهب عالميًا وفق الإغلاق الأسبوعي، حيث سجلت أعيرة الذهب المتداولة في السوق المصري تحركا طفيفا في معاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق 1780 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم



عيار 18 يسجل 1526 جنيها.

عيار 21 يسجل 1780 جنيها.

عيار 24 يسجل 2024 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14240 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1930 دولارا.

الذهب في البورصة العالمية



ضعف الدولار والآمال في تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما زاد من جاذبية الذهب الملاذ الآمن، وانخفض سعر الذهب عند 1930 دولارا للأونصة، وارتفع بنسبة 0.5 % خلال الأسبوع، وبلغت الأسعار اليوم 1937 دولارا كمستوى فياسي جديد، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022، وفق gold Bullion.

وسينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة ومن المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

وقال التقرير، إنه من الممكن أن يصل الذهب إلى 2000 دولار هذا العام، ولكن لهذا السبب نحتاج إلى رؤية تحول في اللهجة المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لتأكيد توقعات رفع أسعار السوق الحالية ب 25 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس، كما أن هناك إشارات تدل على أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الركود، وهذا سيدعم الذهب بشكل كبير.

في الوقت ذاته أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر قدر في عام، مما يضع الاقتصاد الكلي على مسار نمو أضعف مع اقتراب عام 2023، ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد.

على الجانب الآخر، كان مؤشر الدولار يتجه للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي ، مما يجعل السبائك أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.