أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، فى احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71، والذي ينعقد فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة الـ71

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71، والذي ينعقد فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

رئيس الوزراء يتابع ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله لأكاديمية الشرطة لحضور حفل عيد الشرطة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، حيث يقام الحفل بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية. النقل: تشغيل قطار تالجو الثانى على خط القاهرة الأقصر 27 يناير الجارى أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه من المقرر تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو ، 27 يناير الجارى، على خط القاهرة الأقصر، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجرى الأن تشغيل القطار الثانى تجريبي بدون ركاب على خط الصعيد. التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، للطلاب بجميع التخصصات المختلفة (الصناعى - التجاري- الفندقي- زراعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات. وزارة الصحة توفر زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم توفير زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

الأرصاد تحذر من الشبورة: ظاهرة ومؤثرة لنهاية الأسبوع وننصح بقيادة هادئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 يناير حتى السبت المقبل 28 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

شيخ الأزهر لوزير خارجية إيطاليا: لن يخرج العالم من أزماته إلا بالعودة إلى الدين

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية الإيطالي ، نائب رئيس الوزراء، بمقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون والحوار الديني والثقافي بين الشرق والغرب.

الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا