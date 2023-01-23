أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، فى احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 71، والذي ينعقد فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
الرئيس السيسى يشهد احتفال عيد الشرطة الـ71
رئيس الوزراء يتابع ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولى
الرئيس السيسى يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة
النقل: تشغيل قطار تالجو الثانى على خط القاهرة الأقصر 27 يناير الجارى
التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، للطلاب بجميع التخصصات المختلفة (الصناعى - التجاري- الفندقي- زراعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.
وزارة الصحة توفر زيارات منزلية للاطمئنان على صحة كبار السن بالمجان
الأرصاد تحذر من الشبورة: ظاهرة ومؤثرة لنهاية الأسبوع وننصح بقيادة هادئة
شيخ الأزهر لوزير خارجية إيطاليا: لن يخرج العالم من أزماته إلا بالعودة إلى الدين
الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا
أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التشاور والتنسيق للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.
مستوطنون متطرفون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم، خاصة في الجزء الشرقي من باحاته.
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء المستقرة على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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