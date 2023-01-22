اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 10:47 م
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وزير الخارجية الإيطالى يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور

الأحد، 22 يناير 2023 10:30 م
وزير الخارجية الإيطالى يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور وزير الخارجية الإيطالى يزور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب: محمد الأحمدى

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زار أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له، وبرفقتهم السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بجمهورية مصر العربية، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة الوزير الإيطالي الحالية لمصر. 
 
 وأعرب الوزير، أثناء الزيارة عن محبته لمصر وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية وطلب نقل تحياته إلى قداسة البابا تواضروس الثاني متمنيًا أن يتمتع قداسته بكامل الصحة في أقرب وقت،  كما أعرب عن تطلعه للقاء قداسته خلال زيارته المقبلة لمصر.
 
 وزار الوزير الإيطالي الكنيسة البطرسية، وحضر جانبًا من القداس بها.
 
وعقب القداس، قدم القمص أنطونيوس منير كاهن الكنيسة البطرسية نبذة عن الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة، في شهر ديسمبر من عام 2016 وعرض كذلك للدور الذى قامت به الدولة في ترميم الكنيسة، والذي أنجزته في فترة زمنية لم تزد عن 3 أسابيع، لتتمكن الكنيسة من إقامة قداس عيد الميلاد 7 يناير 2017 بها.
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الخارجيه الايطاليه

الكاتدرائيه االمرقسيه



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