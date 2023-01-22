أخبار البورصة اليوم الأحد 22-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.056 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وجهينة للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والدولية للصناعات الطبية-ايكمى.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.056 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 708.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 77 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.64%، والعرب على 7.08%، واستحوذت المؤسسات على 20.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 52.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 84.1 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2857 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 19606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 6633 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3532 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشمس للإسكان والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 3 ملايين سهم، 80 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 5 أسهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك البركة مصر، والمهندس للتأمين، عدد 322.4 ألف سهم، 80 ألف سهم، 420 ألف سهم، 657.9 ألف سهم، 218 ألف سهم، 80 ألف سهم، 47.8 ألف سهم، 2803 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 463.6 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 13 ألف سهم، 140 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى عدد 2.3 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.13% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 2.6 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 4.65%.

النيل للأدوية

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، موافقة مجلس الإدارة عن قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغت مبيعات الشركة 500.3 مليون حنيه مقابل 440.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 13.5%، وبلغ صافي الربح 46.4 مليون جنيه مقارنةً مع 42.1 مليون جنيه بنسبة نمو 10.4%.

فوديكو

قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إن الشركة تلقت خطابًا من محافظة الإسماعيلية، يوم الخميس الماضي، يوضح أنه تم مراجعة الملف المقدم من الشركة بمعرفة التخطيط العمراني، ونظرًا لاعتماد المحافظ لمحضر مقابل التحسين المؤرخ في 13 ديسمبر عام 2022، تم تحديد مقابل التحسين بواقع مبلغ 500 جنيه للمتر المسطح على كامل أرض المشروع، وأن يتم سرعة التقدم لإدارة التخطيط العمراني لسداد مقابل التحسين أو تقسيط المبلغ المحدد حتى تتمكن إدارة التخطيط العمراني، في السير في إجراءات اعتماد التقسيم وصدور قرار المحافظ في هذا الشأن.

شركة ابدأ

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المدفوع والبالغ 12.5 مليون جنيه في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية، وهي شركة تابعة، وذلك عن طريق حصة عينية بمساحة 43 ألف متر مربع من الأرض المملوكة للشركة الدولية، والتي تمثل نسبة أقل من 50% من قيمة أصول الشركة.