10 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال 2022 بعد تسجيل مستويات تاريخية

كتب - إسلام سعيد

قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

حققت صادرات الكابلات ارتفاع بنسبة 25.6%

ارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8%

حققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8%

الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4% .

ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%

حققت الآلات و المعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104%

حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9%.

حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة بنسبة 75.8%.

"المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - ايرلندا" أكبر المستوردين من مصر.

20 % زيادة مستهدفة في الصادرات الهندسية 2023.