اليوم السابع
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10 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال 2022 بعد تسجيل مستويات تاريخية

الأحد، 22 يناير 2023 09:00 م
10 معلومات عن صادرات مصر الهندسية خلال 2022 بعد تسجيل مستويات تاريخية الصادرات الهندسية
كتب - إسلام سعيد

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قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.

حققت صادرات الكابلات ارتفاع بنسبة 25.6%

ارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8%

حققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8%

الصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4% .

ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%

حققت الآلات و المعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104%

حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9%.

حققت صادرات الطلمبات و المراجل و المحركات زيادة بنسبة 75.8%.

"المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - ايرلندا" أكبر المستوردين من مصر.

20 % زيادة مستهدفة في الصادرات الهندسية 2023.


المجلس التصديري للصناعات الهندسية

الصادرات الهندسية

صادرات الصناعات الهندسية

الصادرات الهندسية المصرية



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