وكيل تعليم الأقصر يتابع امتحان اللغة الأجنبية للإعدادية فى المدارس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، اليوم الأحد، تواصل فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان الطلبة لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استقبلت لجان الإمتحانات طلاب الشهادة الاعدادية بالاقصر لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 في مادة اللغة الأجنبية، حيث يؤدي امتحان الشهادة الإعدادية بالأقصر 17854 طالبا منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة، كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية.

فيما زار الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، حيث رافقه هشام عبد الستار مدير عام الأنشطة بمديرية الأقصر، وذلك لتقديم الدعم للأطفال المصابين ومحاربي الأورام السرطانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقديم الدعم المعنوي للمرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد).