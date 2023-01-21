17854 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر فى العلوم والحاسب

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان الطلبة لأداء امتحانات العلوم والحاسب الآلى، فى كافة المدارس التابعة للادارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر.

وفي هذا الصدد، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إن لجان امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية استقبلت 17854 طالبا منهم 283 منازل، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022/2023 في مادتي العلوم والحاسب الآلى، وذلك داخل 154 لجنة.

وفى نفس السياق، اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بقيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة.

ويتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية، حيث أوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن اى من مهام عمله لأي من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.