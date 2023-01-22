وزير النقل يستقبل المدير العام للاتحاد الدولى للسكك الحديدية لبحث التعاون

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل فرنسوا دافين المدير العام للاتحاد الدولى للسكك الحديدية (UIC) وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

فى بداية اللقاء، أعرب رئيس الاتحاد الدولى للسكك الحديدية عن سعادته بزيارة وزارة النقل خاصة مع التقدم الكبير الذى تشهده منظومة السكك الحديدية فى مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولى للسكك الحديدية هو منظمة غير حكومية تمثل صناعة السكك الحديدية، ويضع الاتحاد وينشر المعايير اللازمة لقطاعات السكك الحديدية، مثل العربات، ومعدات السكك الحديدية، ومحطات السكك الحديدية، وقد طوّر الاتحاد معايير لتبادل المعلومات بين شركات السكك الحديدية، ومشغلى أجهزة السكك الحديدية التى تُسمّى "المواصفات الفنية للتشغيل المتبادل" لافتا إلى أن الاتحاد كان فى البداية يضم 51 عضوًا من 29 دولة بما فى ذلك اليابان والصين، حتى وصل إلى 204 منظمة (عام 2020) كما أن المهمة الرئيسية للاتحاد هى مواءمة وتحسين ظروف إنشاء وتشغيل السكك الحديدية للدول الاعضاء من خلال التركيز على 5 مجالات رئيسية يتم تطويرها لصالح مجتمع السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم وهى البيئة، والسلامة والأمن، والإشارات، وممرات الشحن / الشحن، وكذلك تعزيز النقل بالسكك الحديدية على الصعيد العالمى بهدف الاستجابة بفعالية للتحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالتنقل والتنمية المستدامة، و تطوير وتسهيل جميع أشكال التعاون الدولى بين الأعضاء وتعزيز تبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال ،و تعزيز قابلية التشغيل البينى وتطوير ونشر الحلول للقضايا المتعلقة بنظام السكك الحديدية IRSs) . )، ودعم الأعضاء فى جهودهم لتطوير الأعمال الجديدة، ,اقتراح طرق جديدة لتحسين الأداء التقنى والبيئى للنقل بالسكك الحديدية وزيادة التنافسية وخفض التكاليف.

ثم تناقش الجانبان حول الاتجاهات العالمية الحديثة لتقليل الاعتماد على الوحدات المتحركة التى تدار بالديزل واستبدالها باخرى تعمل بالكهرباء او الهيدروجين حفاظاً على البيئة خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه دول العالم لهذا المجال، ومن جانبه اكد وزير النقل أن مصر بالتوازى مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية الذى يبلغ اجمالى اطوالها حاليا 10 آلاف كيلو متر سكه حديد تقوم بالتوسع فى انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الاخضر المستدام الصديق للبيئة مثل شبكه القطار الكهربائى السريع والقطار الكهربائى الخفيف LRT والمونوريل واستكمال شبكه مترو الانفاق مشيراً إلى التعاون مع شركات عالمية فى ادارة وتشغيل وصيانة عدد من وسائل النقل الحديثة مثل القطار الكهربائى السريع والذى تم التعاقد مع سكك حديد المانيا ( DB ) لادارته وتشغيله على أن تقوم شركه سيمنز العالمية باعمال الصيانة والدعم الفنى للشبكة وكذلك التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT والخط الثالث للمترو.

كما تطرقت المباحثات إلى اهمية التعاون فى مجال السلامة في السكك الحديدية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق اعلى معايير السلامة فى السكك الحديدية والتى اشار الوزير إلى انها من اولويات وزارة النقل مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مسئولى الاتحاد الدولى للسكك الحديدية ومسئولى هيئة سكك حديد مصر لسرعة التعاون فى مجال السلامة بمنظومة السكك الحديدية وكذلك فى مجال تدريب كافة العاملين بالسكة الحديد على احدث النظم العالمية فى كافة قطاعات السكك الحديدية.