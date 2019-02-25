تنفيذاً لأجندة 2063 .. قمة للسكك الحديدية فى كيب تاون بمشاركة مصر

هناء أبو العز

تحت عنوان " قارة المستقبل الرقمي للسكك الحديدية" بدأت فعاليات أول قمة للسكك الحديدية الرقمية الأفريقية، المنعقدة فى جنوب إفريقيا، في الفترة من 25 إلى 27 فبراير، بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي، ووكالة التنمية والاتحاد الدولي للسكك الحديدية، وبحضور وزراء النقل فى دول جنوب أفريقيا ومصر والمغرب والنيجر، وكذلك مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) في المغرب.

وتستهدف القمة تنفيذ جزء من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، المتمثلة فى انشاء شبكة افريقية متكاملة للسكك الحديدية عالية السرعة، وتطوير الرؤية الأفريقية للسكك الحديدية الرقمية ، كجزء من رؤية السكك الحديدية في أفريقيا بحلول عام 2040 ، التي تم تحديدها في عام 2014 في مالابو، وسيتم وضع خارطة طريق ، وتحديد المشاريع الرئيسية ووضع استراتيجية لتنشيط الاتحاد الأفريقي للسكك الحديدية (UAC).

وقال إبراهيم ماياكي ، الرئيس التنفيذي لـوكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، إن الشبكة الأفريقية المتكاملة للسكك الحديدية عالية السرعة، هى واحدة من المشاريع الرائدة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063. ولن يكون تحديث شبكات السكك الحديدية وتوسيعها ممكناً بدون التقنيات الرقمية ، وهي عنصر أساسي في النقل "الذكي"، وستساعدنا هذه التقنيات على تحقيق دعامة أساسية في تكاملنا الإقليمي. "

وأشار ماياكى إلى أن خطوط السكك الحديدية في القارة بالغ تعدادها 90.000 كم، هي في الأساس موروثة من الاستعمار، ومجزأة للغاية ومركزة على نقل المواد الخام إلى الموانئ ، ولا تزال بحاجة إلى توسيعها وترابطها من أجل تسريع التكامل الاقتصادي في أفريقيا.