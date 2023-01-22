نائب محافظ قنا يتفقد معرض "أهلا رمضان" وعددا من المشروعات بمركز الوقف.. صور

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، حركة البيع والشراء بمعرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بمركز الوقف، رافقه أحمد عربي، نائب رئيس مدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال نائب محافظ قنا، إن هذه المعارض تقدم أنواع مختلفة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، و جودة عالية، للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف عمر، أن معارض أهلا رمضان موجودة في أغلب مراكز المحافظة من ابوتشت شمالا إلى مركز قوص جنوبًا، وهناك مراكز يتم الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلع غذائية مدعمة، لافتًا أن محافظة قنا بها 718 منفذ ومعرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ما بين ثابت ومتحركة.

وأجرى الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الانشائية والتشطيبات بمجمع مواقف سيارات الأجرة ومبني الوحدة المحلية الجديد وسوق الخضروات والفاكهة الجديد بمركز الوقف.

وتفقد نائب محافظ قنا، أعمال التشطيبات بمجمع مواقف سيارات الأجرة، والذي يقع على مساحة 4200 متر بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه والممول من الخطة الاستثمارية للمحافظة، ويستوعب 120 سيارة ويضم مكتب إداري، ومصلي ودورات مياه للرجال والسيدات.

وتابع نائب محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بمبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف الجديد، ويقع على مساحة حوالى 400 م2، ومكون من بدروم و5 طوابق ومركز تكنولوجي .

وتفقد عمر، الأعمال الانشائية بالسوق التجاري والذي يقع علي مساحة 4200 م2 ويضم 30 وحدة بيع مختلفة بتكلفة إجمالية 2 مليون و600 ألف جنيه.