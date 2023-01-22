نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجى ومجمع الخدمات ووحدة التقنين بالوقف

قنا- صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز الوقف لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه أحمد عربى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وأشرف أبو القاسم، مدير وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة، وحمدى عبد الوهاب، مسئول تحسين الخدمات ببرنامج التنمية المحلية.

وتابع نائب محافظ قنا، سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المجمع مكتب بريد، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ومركز تكنولوجى، ومكتب تموين، ووحدة محلية، واستفسر من المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها.

وعقد نائب محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولى ملف التقنين بالمركز، للتعرف على آخر مستجدات موقف التقنين، ووجه بسرعة إنهاء المعاينات وتقييم الأراضى، ورفع تقرير إلى وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة حتى يتسنى للمسئولين ولجنة التقييم النهائى استكمال إجراءاتها ومن ثم تسليم العقود للمستفيدين، وتحصيل مستحقات الدولة.