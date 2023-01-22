ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح قادمة اليوم من روسيا

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بيانا قال فيه، إن الميناء استقبل اليوم 10 سفن متنوعة، بينما غادرته 9 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

كما أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء قد استقبل اليوم، ناقلة الغاز المسال "EXCALIBUR" والتى ترفع علم بلجيكا و يبلغ طولها 277 مترا و بعرض 26 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

والسفينة "OXANA V" و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31607 أطنان تشمل : 4414 طن يوريا و 1402 طن ملح و 151 طن برتقال و 3653 طن رمل و 21987 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30387 طن تشمل : 14478 طن قمح و 130 طن معدات و 1976 طن فول صويا و 1313 طن ابلاكاش و 3150 طن زيت طعام و 7000 طن كسب صويا و 2340 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 152 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 66 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2619 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42595 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 91219 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3965 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5271 شاحنة.