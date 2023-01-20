ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( KITA LNG ) والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 295 مترا وعرضها 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 62562 طنا، تشمل 14449 طن يوريا، و15900 طن ملح، و32213 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12477 طنا، تشمل 2907 طن قمح و840 طن سكر و400 طن مولاس و 186 طن تفاح و 6 طن عربات رافعة و 1138 طن ابلاكاش و 7000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 778 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 153 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2190 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40521 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96292 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3700 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6460 شاحنة.