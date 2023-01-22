مكتبة الإسكندرية تحتضن بطولة "فيرست ليجو إكسبلور"

الإسكندرية - جاكلين منير

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، بطولة «فيرست ليجو إكسبلور» First® LEGO® League Explore في نسختها المصرية للعام الثامن عشر على التوالي للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات، وذلك على مدار ثلاثة أيام، 29 و30 و31 يناير 2023.

يشارك في البطولة هذا العام نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم في مصر، ويتنافس فيها ما يزيد على 2400 طفل، يمثلون 400 فريق من 18 محافظة مصرية من شمال مصر إلى جنوبها، كما يشارك فيها نحو 65 حكمًا لتحكيم المشروعات، وأكثر من 160 متطوعًا.

وتعتبر مسابقات فيرست كبرى المسابقات في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة على مستوى العالم، وينظمها «اتحاد فيرست ليجو» First® LEGO® League بالولايات المتحدة الأمريكية. وتُنظَّم البطولة في مصر منذ 18 عامًا تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة تكنو فيوتشر مصر. والبطولة هي إحدى مسابقات فيرست المصممة للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات.

وقد اختير موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان: "مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وصديقة البيئة"، حيث تعتبر قضية التغيرات المناخية وتبعاتها هي القضية الأبرز دوليًّا، وتحظى باهتمام دولي واسع المدي، نظراً لما تحمله تلك التغيرات المناخية من تهديدات لكوكب الأرض ومستقبل البشرية، لاسيما بعد تناولها بقمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، وما أثمرت عنه تلك القمة من توصيات خاصة بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وكيف أن الطاقة ترتبط ارتباطًا وطيدًا بتغير المناخ والزراعة وتؤثر في مجالات الحياة كافة، وسيقدم الطلاب المشتركين بالمسابقة مشروعاتهم الابتكارية لحل مشاكل الطاقة.

جدير بالذكر أنه من خلال التدريب تعلم الطلاب خطوات التصميم الهندسي واكتشفوا معلومات كثيرة عن مصادر الطاقة والأفكار الجديدة لاستخدامها، فضلاً عن المشكلات الموجودة لاستخدام الطاقة في المجتمع وكيفية حلها وتجربة الحل، ومشاركة ما تعلموه مع الآخرين، بالإضافة إلى عمل بحث علمي عن موضوع المسابقة لهذا العام وتصميم وبناء نموذج متحرك من روبوتات الليجو LEGO Model.

هذا وتستطيع الفرق المحلية الفائزة بالمسابقة التأهل لتمثيل بلادها في المهرجان الدولي لمسابقات فيرست ليجو بالولايات المتحدة الأمريكية World Festival الذي سيقام في إبريل 2023؛ وسوف تتنافس الفرق من حول العالم للحصول على جوائز قيمة ومنح دراسية، ويمكن لأي فريق مشارك في البطولة المحلية الحصول على فرصة المشاركة بالبطولة العربية للروبوت 2023 التي ستقام بدولة قطر في شهر مايو 2023، وكذلك بطولات فيرست ليجو المفتوحة حول العالم في أوروبا، أو أفريقيا، أو شرق آسيا، أو أستراليا.