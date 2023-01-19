روائع مقتنيات مكتبة الإسكندرية فى عدد تذكارى من "ذاكرة مصر".. اعرف التفاصيل

أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا خاصًا تذكاريًا من مجلة ذاكرة مصر، وهو العدد الخمسين، والذى جاء فى أجواء احتفال المكتبة بمرور عشرين عامًا على افتتاحها، ويشمل أهم المقتنيات التى تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية فى مجالات الفنون، والمعارض، والمخطوطات، والمتاحف، فضلًا عن ربط الماضى بالحاضر عبر خيط زمنى يٌظهر روح المكتبة القديمة فى إطلالة المكتبة الجديدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

شمل العدد افتتاحية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المجلة، ومقالات متعددة بأقلام الباحثين والخبراء وقيادات المكتبة حول كيفية إحياء مكتبة الإسكندرية، واستمرارية روح المكتبة القديمة بين أرجاء المكتبة الجديدة، ومتحف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، ومتحف الرئيس أنور السادات، والأرشيف الإلكترونى للرئيس جمال عبد الناصر، وستار الكعبة ومحمل الحج، والموقع الإلكترونى لمشروع ذاكرة مصر، ومعرض شادى عبد السلام، ومطبعة بولاق القديمة، وكنوز المخطوطات، ووثائق المحكمة الشرعية بالإسكندرية، وروائع الفنون اليونانية الرومانية فى متحف الآثار، والخرائط النادرة، ومٌعجم أحمد باشا كمال أول قاموس هيروغليفى، والإهداءات الخاصة من الكتب، وموسوعة وصف مصر التاريخية من التدوين إلى الرقمنة. واتصالا بالإمكانات التقنية المتميزة التى تمتلكها مكتبة الإسكندرية، سلط العدد الخمسون من "ذاكرة مصر" الضوء على التوثيق المرئى الذى تقوم به المكتبة لكنوزها القيمة، وما تبدع فيه عبر الوسائط الإلكترونية، والإمكانات التكنولوجية الرفيعة التى تمتلكها فى نقل كنوز المكتبة إلى العالم الرقمي.

يتولى الدكتور سامح فوزى رئاسة تحرير المجلة، والباحثة إيمان الخطيب سكرتارية التحرير، وضم العدد بين دفتيه مقالات لكل من المهندسة هدى الميقاتى، والدكتور محمد سليمان، والدكتور حسين عبد البصير، والدكتورة رضوى زكى، والدكتور أيمن أحمد محمود، والدكتور أحمد منصور، والدكتورة عزة عزت، والدكتورة شيرين القبانى، والدكتور عمرو مصطفى شلبى، والدكتورة شيرين جابر، ودينا أبو العلا، وسوزان عابد، ومحمد غنيمة، وأحمد حسن، ومحمد مطش، وشيرين محمود.

يُذكر أن مجلة "ذاكرة مصر" أصدرت فى الفترة الأخيرة عددًا من الأعداد المتميزة التى لاقت ترحيبًا واسعًا من القراء مثل مئوية فاروق الأول، وتاريخ المصايف المصرية، ونهر النيل، وذاكرة العمل الأهلى فى الخبرة المصرية، ومئوية الفرعون الذهبى توت عنخ آمون وغيرها. وتوزع المجلة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، وعبر منافذ بيع المكتبة بالإسكندرية، وفى بيت السنارى بالسيدة زينب، وقصر الأميرة خديجة بحلوان، ومركز توثيق التراث الطبيعى والحضارى بالقرية الذكية، وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع المجلة لدى باعة الصحف بموجب اتفاق خاص مع المكتبة.