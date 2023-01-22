مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في اصطدام سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، على الطريق الغربي فى الجيزة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين على الطريق الغربي فى الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير عربة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحرافها واصطدامها بالرصيف. نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.