محافظ كفر الشيخ: وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الاطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ وصول الدفعة الحادية عشرة من صكوك الإطعام.

وقال محافظ كفر الشيخ، وصلت الدفعة العاشرة من صكوك الاطعام، وتم توزيع 20 طنا مجاناُ على 20 ألف أسرة، وجاري توزيع 2 طن لحوم، على 2000 أسرة، لتكون جملة ما يتم توزيعه 22 طنا على 22 ألف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.