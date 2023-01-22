محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الإعدادية ويطمئن على توفير الراحة للطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023 للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الاعدادية، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات، بحضور محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 62 ألف و 985 طالب وطالبة داخل 334 لجنة.

واطمئن محافظ كفر الشيخ خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

واستمع محافظ كفر الشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة العلوم مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان .

كما حرص محافظ كفر الشيخ على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة .

وأشار كفر الشيخ أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات بالمجالس والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب .

ومن جانبه أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أي معوقات.