محافظ سوهاج يتفقد معرض "أهلا رمضان" بمنطقة العارف.. صور

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوها ج، معرض "أهلا رمضان"، بمنطقة العارف بمدينة سوهاج والذي أقيم بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة من 15 إلى 25% وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية و الاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وفي ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات متابعة توافر السلع وإعلان أسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي احتكار للسلع.

رافق المحافظ خلال جولته النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أن أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل على التوسع في توفير منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج قامت بنشر عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى إستمرار تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد أفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان العارف فى مدينه سوهاج، رافقه محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب، وخالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج.

وقال محافظ سوهاج، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% وأن والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضى، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع وتستمر حتى أخر رمضان.