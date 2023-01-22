إصابة طفلة فى الــ7 من عمرها بتسمم لتناولها مبيدا حشريا بطهطا شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى طهطا العام شمالى محافظة سوهاج، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مصابة بحالة إعياء تام، مع وجود ألم في البطن على إثر تناولها مادة سامة، عبارة عن مبيد حشرى بطريق الخطأ، أثناء تواجدها بالمنزل. تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل المستشفى، وتمت إحالة الطفلة إلى مستشفى سوهاج الجامعى لاستكمال العلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بإصابة طفلة بحالة تسمم عقب تناولها مبيدا حشريا بالمنزل عن طريق الخطأ بدائرة قسم شرطة طهطا شمالى المحافظة وتم نقلها للمستشفى العام لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوصول الطفلة لامار م م م ا 7 سنة تلميذة وتقيم بندر طهطا إلى مستشفى طهطا العام مصابة " بحالة إعياء " إدعاء تناول مادة سامة وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامع. وسؤال والدتها المدعوة إيمان ا ع م 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة بالمنزل تناولت مادة سامة " مبيد حشري " بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة ومازالة موالاة السؤال عن حالة الطفلة الصحية مستمرة.