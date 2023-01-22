محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، تأتى تلك الزيارة فى إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية تقديره للدور الرائد والحيوى لجامعة الدلتا والتى تعد إضافة قوية للتعليم الجامعى التكنولوجى بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع فى دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

هذا وثمن رئيس جامعة الدلتا الجهود الميدانية للمحافظ وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل فى كافة المجالات المتنوعة، مؤكداً على أن الجامعة تعد شريكاً فعالاً لمحافظة المنوفية فى كافة أعمال التنمية.