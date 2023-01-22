محافظ القاهرة يفتتح منفذين للسلع الغذائية بمدينة نصر والموسكى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منفذين جديدين من منافذ "أهلا رمضان " بالمنطقتين الشرقية والغربية، ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق .

والمنفذ الأول يقع بشارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية والثانى بحى الموسكى بالمنطقة الغربية ويضم المنفذان كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.