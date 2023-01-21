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محافظ الجيزة يمر على منافذ السلع بأبو النمرس للتأكد من الالتزام بالأسعار.. فيديو

السبت، 21 يناير 2023 10:37 ص
محافظ الجيزة يمر على منافذ السلع بأبو النمرس للتأكد من الالتزام بالأسعار.. فيديو اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، منافذ السلع والمنتجات الغذائية بمركز ومدينة أبو النمرس، للتأكد من توافر السلع بكميات كافية والالتزام بالأسعار الرسمية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.


 
يأتي ذلك على هامش زيارة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمركز ومدينة أبو النمرس، اليوم السبت، لتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بنك أبو ظبي الوطني الإعدادية بمنيل شيحة طريق مصر أسيوط الزراعي، ولجان مدرسة الشيخ عتمان المشتركة والكائنة بمدخل قرية الشيخ بنطاق مدينة الحوامدية؛ للوقوف على سير العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية.
 
ووجه محافظ الجيزة خلال جولته التفقدية، بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.
 
وأكد المحافظ للمواطنين على توافر السلع الأساسية (الزيت والأرز والسكر وغيرها بكميات جيدة داخل المنافذ السلعية وبالأسعار المعلنة من قبل وزارة التموين، وذلك في إطار جهود الدولة نحو توفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التوسع فى إقامة المزيد من المنافذ السلعية والشوادر كل فى نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة؛ لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة حتى شهر رمضان.
 
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد منفذ بيع السلع الغذائية بمركز ومدينة أوسيم الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لخدمة مواطنى قرى برطس وسقيل بمركز ومدينة أوسيم.
 
وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتم تقديم كافة التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة فى تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

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