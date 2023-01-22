محافظة القاهرة تتصدى لأعمال البناء المخالف فى حلوان والمعادى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على التصدى بكل حزم لجميع صور البناء المخالف ، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، وأن الجهود مستمرة من جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، لوقف أعمال البناء المخالف حرصا على حقوق الدولة والمواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل حزم، وبمتابعة وحرص مستمر طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وفى إطار رفع درجة الاستعداد داخل أجهزة الأحياء التنفيذية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء و إزالة التعديات بصورة فورية تابعت مجهودات حى حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحى بالتنسيق مع المتابعه الميدانية بالحملات المستمرة .

وأسفرت الحملات عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الملاءة بشارع الزهراء المتفرع من شارع ترعة الخشاب، حيث تشمل المخالفة أعمدة بالدور الخامس فوق الارضى بالمخالفه للقانون كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف بامتداد شارع مسجد عزام تقاطع الشارع الغربى بحلوان وتم إبلاغ مدير الادارة الهندسية بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لفرض سيادة القانون ومصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحى .وتم التنبيه على مشرفى المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والازالة الفورية فى المهد .

واستمرار لجهود التصدى للمخالفات والقضاء على التعديات وفرض حالة من الانضباط للشارع قامت الاجهزة التنفيذية بحى المعادى بقيادة اللواء طارق بحيرى رئيس الحى وبالتعاون مع المتابعة الميدانية والاشغالات بالحى بايقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار رقم 31 شارع النهضة وايقاف اعمال مخالفة بالعقار رقم 5 بشارع بورسعيد كما تم ايقاف اعمال مخالفة بالعقار رقم 25 شارع 10 .

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم على السادة رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بضرورة التواجد الميدانى المستمر ومتابعة مايتم من اعمال بنطاق احياءهم وتفعيل دور مشرفى المربعات باستمرار التواجد الميدانى ورصد كافة اشكال التعديات والمخالفات والتعامل معها الفورى وأهابت سيادتها بجميع المواطنين بعدم الشروع فى أى أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمساءلة القانونية.