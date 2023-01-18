إزالة 110 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى الجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم السماح بالتعدى على الأراضى .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات التى تم تنفيذها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر، والتى ساهمت فى إزالة 110 حالات تعدى على الأراضى الزراعية.

كما قد تابع محافظ الجيزة، جهود مركز ومدينة أطفيح فى إزالة 98 حالة تعدى وبناء مخالف على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة على مساحة 10 آلاف و950 متر بقرى صول والحلف الشرقي والقبابات والبرمبل والصالحية.

وضمت الحالات التي تم إزالتها 32 حالة على مساحة 2650م بقرية صول والحلف الشرقي و45 حالة على مساحة 5000م و16 حالة على مساحة 2700م و5 حالات على مساحة 600م بقرية كفر قنديل، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية بقطاع أمن الجيزة وشرطة المرافق.

واطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 12 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية تم رصدها من خلال وحده المتغيرات المكانية وشملت 4 حالات تعديات علي الأراضي الزراعية بقرية المنصورية علي مساحه 350م وعدد 8 متغيرات مكانية بقري بني سلامه والقطا والمنصورية وبهرمس وبرقاش بمساحات تتراوح من 70 الى 100م.

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المتابعة والمرور الدوري علي المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى وإتخاذ كافه الاجراءات القانونية حال تكرارها.