ما هي فوائد تناول البقوليات الصحية؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

هل تناول البقوليات من الأمور الغذائية الرائعة والصحية؟..خلال الأسطر القادمة سنتعرف علي حقيقة الأمر، وفقا لموقع ميدكال اكسبريس “medicalxpress-” .

من المعروف أن البقوليات تحت محل اللحوم، فهي بروتين نباتي يمد الجسم بكل الفوائد التي يحصل عليها عند تناوله للحوم.

كما أن البقوليات هي البذور المجففة الصالحة للأكل لنباتات، فهي أطعمة مغذية وصحية فائقة الجودة لكنها أيضًا صديقة للمناخ وصديقة للبيئة وغالبًا ما تنمو في أماكن لا يمكن لأي شيء آخر القيام بها، فأكثر ما نعرفه هو الفاصوليا والبازلاء والعدس ، ولكن هناك في الواقع 11 نوعًا.

والبقوليات لها فوائد عديدة هناك أيضًا بعض العقبات التي يجب على المستهلكين التغلب عليها قبل استغلال إمكانات البقول بالكامل، فالبقول صحية ومغذية وصديقة للمناخ ويمكن زراعتها في أي مكان.

ويوصى خبراء الصحة العامة ببتضمين الفاصوليا المخبوزة مع تناول الفاكهة والخضروات اليومية - يوميا. بل لا يكتفون بالتوصية البقوليات الطازجة بل

لا حرج في الفاصوليا المعلبة، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة بين المستهلكين أن الأطعمة المعلبة غير صحية قد تأتي في صلصة سكرية ، لكن الفاصوليا جيدة.

هناك اهتمام كبير ببدائل اللحوم كما تضمنت الدراسات أيضًا تقييم دورة حياة البقول الذي يحدد آثار غازات الاحتباس الحراري من الإنتاج إلى الاستهلاك ، و من البداية إلى النهاية. وهذا يؤكد الإمكانات الهائلة للبقوليات ، لا سيما في وقت التغيرات المناخية.