ماكرون وشولتز: ألمانيا وفرنسا تتعهدان بمساعدة أوكرانيا لأطول فترة ممكنة

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، حيث قال إيمانويل ماكرون، إن هناك تقارب في وجهات النظر مع ألمانيا.

وأضاف إيمانويل ماكرون: نسعى لتحقيق السيادة في التكنولوجيا بأوروبا، مشيرا إلى أن خط أنابيب نقل الهيدروجين بين برشلونة ومارسيليا سيمتد إلى ألمانيا.

وتابع الرئيس الفرنسي، إن ألمانيا وفرنسا تتعهدان بمساعدة أوكرانيا لأطول فترة ممكنة وتؤكدان دعم جهود محاكمة مجرمي الحرب.

فيما قال أولاف شولتز، المستشار الألماني: ندعم أوكرانيا ماديا وعسكريا، متابعا: نريد أن نقلص من استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف المستشار الألماني، أن على روسيا وضع حد للحرب في أوكرانيا، متابعا: اتفقنا على بعض النقاط بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال أولاف شولتز، إن التعاون بين ألمانيا وفرنسا مهم لأوروبا، وواجهنا التحديات بفضل التعاون الأوروبي.

وفى وقت سابق أشار وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا إلى مسؤولية ألمانيا الخاصة في استعادة السلام في أوروبا ودعوا برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد في أقرب وقت ممكن .

وقال وزير خارجية جمهورية لاتفيا في تغريدة في تويتر "نحن، وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا الآن. هذا ضروري لوقف الحرب الروسية ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة. ألمانيا باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة لديها مسؤولية خاصة في هذا الصدد".