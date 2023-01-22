اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 07:20 ص
أكرم القصاص
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وزراء خارجية دول البلطيق يدعون ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا

الأحد، 22 يناير 2023 07:00 ص
وزراء خارجية دول البلطيق يدعون ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا الحرب فى اوكرانيا
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أشار وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا إلى مسؤولية ألمانيا الخاصة في استعادة السلام في أوروبا ودعوا برلين إلى تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد في أقرب وقت ممكن .
 
وقال وزير خارجية جمهورية لاتفيا في تغريدة في تويتر "نحن، وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، ندعو ألمانيا لتقديم دبابات ليوبارد لأوكرانيا الآن. هذا ضروري لوقف الحرب الروسية ومساعدة أوكرانيا واستعادة السلام في أوروبا بسرعة. ألمانيا باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة لديها مسؤولية خاصة في هذا الصدد".
 
وأعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بدء تدريب الجيش الأوكراني على دبابات ليوبارد.

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