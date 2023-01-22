كوريا الجنوبية تحتفل بـ"عام الأرنب" من القاهرة.. ورسالة من السفير للمصريين

كتبت رباب فتحى

احتفل المركز الثقافي الكوري بالقاهرة اليوم بمراسم السنة القمرية الجديدة والتي تعرف هذا العام ، باسم "عام الأرنب" وهو أحد رموز الأبراج الصينية الـ 12.



احتفالات السنة القمرية الجديدة

ويعتبر عيد رأس السنة القمرية "السولال" من أهم الأعياد التقليدية الكورية، ومن بين مظاهر الاحتفال بـ السيولال تناول "التوكجوك" وهو شوربة كعك الأرز، حيث يعتقد الكوريون أن تناولها يُطيل العمر عاماً أخر.

ويرتدي الكوريون فيه الزي الكوري التقليدي "الهانبوك" ويتجمع أفراد العائلة معاً في مواطنهم الأصلية. ويسعد الأطفال بادخار العيدية التي يقدمها لهم الآباء والأجداد، كحال الأطفال في مصر خلال الأعياد.



السنة القمرية الجديدة

وعام 2023 هو عام الأرنب أي عام الصداقة والسلام والهدوء، كما يرمز للنمو والثراء والازدهار.

وقد استمتع المشاركون بممارسة نفس طقوس الاحتفال بعيد السولال داخل المركز الثقافي الكوري حيث ارتدوا الملابس الكورية التقليدية وتناولوا شوربة كعك الأرز وبعض الأطعمة الكورية كما قاموا بتجربة الألعاب التقليدية.

جدير بالذكر أن الاحتفال بعيد السولال بدأ في عصر مملكة شيلاً القديمة ويوافق عيد رأس السنة القمرية هذا العام 22 يناير الجاري. وفي كوريا يستمر الاحتفال بعيد السولال على مدار ثلاثة أيام.



جانب من الاحتفال

ومن جانبه، قال السفير الكوري الجنوبى بالقاهرة فى رسالة عبر اليوم السابع بمناسبة يوم رأس السنة القمرية الكورية الجديدة في عام الأرنب ، "أدعو الله أن تعم الحكمة والتوفيق فى حياة جميع أصدقائي المصريين الأعزاء وهو يسعون لتطوير وطنهم العظيم بالفعل."



جانب من الاحفال

وأوضح السفير "هذا العام هو عام "الأرنب" والذى يعنى في كوريا أن تكون "سريعًا وحكيمًا - وأحيانًا حكيم جدًا".

وأضاف أن فى يوم رأس السنة القمرية الجديدة هو أحد أكبر الاحتفالات السنوية للكوريين حيث يعود جميع الأشخاص تقريبًا إلى مسقط رأسهم للم شملهم مع عائلاتهم وأقاربهم.