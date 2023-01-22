ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية و2 طن دقيق فاخر مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تحرير (210) محضر تموينى متنوع بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها اليوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المحاضر التى تم تحريرها خلال الحملات تنوعت ما بين (91) مخالفات مخابز ، و (119) مخالفات أسواق بنطاق المحافظة ، لافتاً أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بناحية كفر داود بالسادات لحيازته كمية قدرها (425) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة الاسمدة الزراعية بناحية عزبة أبو عدس بمركز منوف لحيازته كمية قدرها (3) طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمركز الباجور لحيازته كمية قدرها (2) طن دقيق فاخر استخراج 72% مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأكد وكيل وزارة التموين مواصلة اللجان الميدانية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.