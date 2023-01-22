اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 02:58 م
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ضبط 257 طن سلع غذائية محتكرة و17 ألف قطعة إكسسوار غير مطابقة للمواصفات فى الجيزة

الأحد، 22 يناير 2023 02:20 م
ضبط 257 طن سلع غذائية محتكرة و17 ألف قطعة إكسسوار غير مطابقة للمواصفات فى الجيزة ضبط مخزن يحتكر سلع غذائية
كتبت – مرام محمد

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شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة والإدارات المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية ومنع الممارسات الاحتكارية ورصد أية حالات مخالفة أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان سلامه السلع المعروضة المواطنين.
 
وفي هذا الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مباحث التموين ومديرية التموين وبالتعاون مع مركز ومدينة أبو النمرس في شن حملة مكبرة علي المنشآت المخالفة والتي نجحت في ضبط 257 طن سلع غذائية ومواد تموينية و17 ألف قطعة إكسسوار كراسي غير مطابقة للمواصفات بـ 6 منشآت مخالفة، حيث شملت الجهود ضبط مخزن للسلع الغذائية لتخزين كمية قدرها 105 طن (أرز، فول، عدس) بدون ترخيص ويقوم بحجب بيعها للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط مصنع لتعبئة السكر غير مرخص لتحفظه على كمية قدرها 25 طن سكر مجهول المصدر.
 
 
وشملت المضبوطات 120 طن أعلاف تم ضبطها بمصنع مخالف شملت ( كسر الفول، كسب فول صويا، دشيشة، ذرة بيضاء) وضبط منخل للدقيق البلدي المدعم لتحفظه على كمية قدرها 1.5 طن، بالإضافة إلى ضبط مصنعين مخالفين الأول لإنتاج الكراسي، والثاني لإنتاج المواسير البلاستيك للكهرباء يقوم باستخدام علامه تجارية شهيرة بالمخالفة.
 
وعلى الفور تم إغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتحفظ على المضبوطات بمخازن المدينة.
 
شارك في الحملات العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة وهالة غريب مدير مديرية التموين وأجهزة وادارات التموين ومركز ومدينة أبو النمرس.
 
المضبوطات بالحملة
المضبوطات بالحملة
احتكار سلع غذائية
احتكار سلع غذائية

 


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