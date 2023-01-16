الداخلية تضبط 615 قضية حجب سلع غذائية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (615) قضية تموينية مستندية وعينية، بمضبوطات بلغت أكثر من (446) طن مواد غذائية وغير غذائية.

كما ضبطت قوات الأمن قرابة 48 طن في مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط قرابة (388) طن، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 11 طن، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 403 قضية من بينها 207 قضية "خبز ناقص الوزن"، و127 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت 23 طن.