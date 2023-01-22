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روسيا: أوكرانيا تحوّل مصانع زابوريجيا لملاجئ عسكرية

الأحد، 22 يناير 2023 10:04 م
روسيا: أوكرانيا تحوّل مصانع زابوريجيا لملاجئ عسكرية اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الروسية، إن أوكرانيا تحوّل مصانع زابوريجيا لملاجئ عسكرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنه في اجتماع هام عقد أول أمس في قاعدة عسكرية بألمانيا، تم اتخاذ قرارات جديدة وهامة تتعلق بمساعدات الغرب لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

 

وأضاف "ميكيتينكو"، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أكبر دولة في العالم وتمتلك ثاني أقوى جيش في العالم، لذا فالطبيعي أنها تتفوق على أوكرانيا بشكل واضح في حربهما.

 

وتابع: "لكن مع مساعدة الغرب، ومساعدات جيراننا، تحاول أوكرانيا أن تتصدى للهجوم الروسي على أراضيها".

 

وأردف، أن الحياة في أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعي رغم ما تعانيه البلاد، ورغم مغادرة 10 ملايين مواطن من أوكرانيا.

 

 

 

 


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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