جناح خاص لإصدارات المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بمعرض القاهرة للكتاب

كتب: محمد الأحمدى

يشارك المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ، مؤكدا أن مواعيد الزيارة ستكون من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، بأرضالمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن جميع إصدارات المركز ستكون متاحة في صالة: 2 ،جناح: B26.

ومن المقرر أن يفتتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه في الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا.

تذاكر دخول معرض الكتاب 2022

ويمكن حجز تذاكر المعرض إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، كما يمكن الحجز من شباك التذاكر، بجوار باب دخول المعرض "أون لاين" أيضًا سعرالتذكرة 5 جنيهات، ولا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر المسموح بها للفرد.

ويتم التسجيل لشراء تذكرة معرض الكتاب 2023 من خلال منصات الدفع الإلكتروني لتسهيل دخول المعرض، كما يتم توفير وسائل دفع من خلال الإنترنت أوتطبيقات الهاتف الذكي من أجل شراء تذكرة معرض الكتاب، ويُمكن للراغبين حجز تذكرة معرض الكتاب 2023 وشرائها، عبر رابط حجز تذاكر معرض الكتابفي نسخته الحالية، والذي يبدأ في 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2023، متضمنا أكثر من 1000 دار نشر مصرية وعربية، وقد يشهد أكثر من 3000 فعاليةثقافية مختلفة وأنشطة ترفيهية متعددة تناسب الكبار والأطفال.

ويبلغ سعر تذاكر معرض الكتاب 2023، حوالي 5 جنيهات فقط، إذ يمكن الدخول والحجز من خلال رابط الحجز الإلكتروني حجز أكثر من تذكرة، وتأتي الدورةالـ 54 لمعرض الكتاب، وهو ثاني أكبر معرض عالميا والأكبر في الوطن العربي، تحت شعار معرض الكتاب 2023 "الثقافة وبناء الوعي".

وتشجيعًا للحجز الإلكتروني، تبحث اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عمل تخفيضات على أسعار التذاكر في حالة الحجز الإلكتروني، ليكون سعرأقل للجمهور مقارنة بأسعار التذاكر حال شرائها من شباك التذاكر المتوافر أمام بوابة مركز مصر للمعارض الدولية، يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي للدولةالمصرية، والحد من استخدام الورق من أجل الحفاظ على البيئة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للمعرض تفاصيل الدورة الـ 45، أسعار التذاكر وموعد فتحالحجز، وكافة التفاصيل المتعلقة بالمعرض.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًّا من الساعة الـ 10 صباحًا، بدءًا من يوم 26 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتُغلق الأبواب يوميًّا في الثامنة مساءً، فيماعدا يومي الخميس والجمعة بداية من الـ 10 صباحًا حتى الـ9مساء.