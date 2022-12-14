اليوم السابع
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الكنيسة تقدم كورس للمخطوبين والمقبلين على الزواج بالمركز الثقافى القبطى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 10:13 ص
الكنيسة تقدم كورس للمخطوبين والمقبلين على الزواج بالمركز الثقافى القبطى كورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج
كتب: محمد الأحمدى

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وفقا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بوجوب تقديم العروسين شهادة تفيد بحصولهم على مشورة أسرية، كما أنها من المستندات اللازمة لإتمام عقد الزواج، أعلنت أكاديمية المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي عن بدء الحجز فى كورس "كللهما بالمجد" للمخطوبين والمقبلين على الزواج، يلقى المحاضرات نخبة من المتخصصين فى المشورة والإرشاد الأسري.

ويناقش الكورس أهم الموضوعات لاختيار شريك حياتك ومعرفة معنى الحياة مشاركة ومسئولية وكيفية التعامل مع الزوج والزوجة. 

وفى سياق متصل، كان معهد المشورة بالمعادى نظم 7 ورش عملية فى ورشة واحدة، لتكون السبت من كل أسبوع، وكل مرة زوجين مختلفين من المحاضرين والحديث من واقع حياتهم، مع تدريبات عملية مع الموسيقا فى جو من الهدوء والخصوصية.

 

 
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