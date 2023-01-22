جامعة السادات تنظم قافلة طبية لقرية "كفر الشرفا" بالمنوفية ضمن حياة كريمة

قامت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات بالمشاركة فى المشروع البيئى التنموى المتكامل بقرية "كفر الشرفا" بمركز تلا بمحافظة المنوفية ‏‎بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن مبادرة حياة كريمة يومى السبت والأحد الموافق ٢١- ٢٢ يناير ٢٠٢٣م بالوحدة الصحية، وذلك استكمالاً للمشروع القومى للمبادرة الوطنية "حياه كريمة" التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، والذى تتبناه الدولة، وجامعة مدينة السادات حرصاً منها على المشاركة فى تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعى التثقيفى للمواطنين فى قرى ومراكز محافظات المنوفية والبحيرة.

وبناء على توجيهات الدكتورة شادن معاوية، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بضرورة المشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة، وبرعاية الدكتور خالد جمال، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتنفيذ الدكتورة الشيماء شفيق نجدى، منسق القوافل العلاجية لعلاج المرضى، وبإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة. وبحضور الدكتورة شيماء الكرش، المنسق الطبى لمبادرة حياة كريمة، وشملت القافلة الطبية تخصصات.

عيادة الأطفال، عيادة الباطنة، عيادة الجلدية، عيادة الجراحة، عيادة أسنان، عيادة نساء وتوليد، عيادة تنظيم الأسرة، عيادة الرمد، بالإضافة إلى معمل تحاليل (دم +طفيليات)، وجهاز أشعة عادية وأشعة للأسنان، وتم صرف العلاج بالمجان.