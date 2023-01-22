جامعة مدينة السادات تطلق قافلة طبية بإحدى دور المسنين بالمنوفية ‏‎ضمن حياة كريمة

كتب محمد صبحى

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، قافله طبية بدار المسنين مركز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ضمن مبادرة حياة كريمة الذى تتبناه الدولة، وذلك حرصا جامعة مدينة السادات على المشاركه فى المبادرات الرئاسية التى تهدف إلى خدمة المجتمع، وبناء الإنسان المصرى فى ظل الجمهورية الجديده من تطوير للريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، فى قرى محافظات المنوفية والبحيرة. تأتى القافلة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية فى مطلع عام 2019، والتى أصبحت بدورها مشروعاً قومياً بعد ذلك، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل، والمشاريع البيئية التنموية سواء بشريه، بيطريه، زراعية .

كما تأتى القافله تحت رعاية، الدكتوره شادن معاويه ، القائمه بعمل رئيس جامعة السادات ، والدكتور خالد جعفر ،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف المهندس حمدى الشامى ، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبها أعربت الدكتوره شادن معاويه، عن سعادتها البالغة بنجاح القوافل الطبية والقائمين عليها من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والجهد المبذول في سبيل نجاح القوافل الشامله تضامناً مع مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، موجهة كل الشكر لكلية الطب البيطري، والإداره الطبيه، ومعهد الهندسة الوراثية، ومشاركتهم الفعالة ، وأكدت علي دعم الجامعة الكامل للمنظومه الصحيه بكافة الإمكانيات اللازمة للإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبيه المقدمه للمواطنين .

وأشار "جعفر" أن تنظيم مثل تلك القوافل تهدف إلى إستهداف أكبر عدد من المواطنين من الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجا، والتخفيف عن كاهل الأهالى من توفير الكشف الطبي والأدويه بالمجان، والحد من آلامهم ومعاناتهم ، شملت القافلة الكشف الطبي، وتوزيع العلاج بالمجان في تخصصات الأطفال ، العظام و الجلدية ،الباطنه، التحاليل.

وفى سياق متصل، أعرب النزلاء عن سعادتهم بالقافله ،ومدى إستفادتهم من الكشف الطبى والعلاج بالمجان، ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل الطبية .

فيما قال المهندس حمدى الشامى إلى أن القافله قد لاقت الترحيب كبيرا من النزلاء والمشرفين بالدار متمنين العديد من مثل هذه القوافل حيث تم توقيع الكشف على جميع النزلاء بالدار وصرف العلاج بالمجان