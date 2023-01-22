"تموين برج العرب" يضبط 3000 لتر سولار مدعم و2 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

واستطاعت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له من خلال حملات الإدارة و التى أسفرت عن ضبط أحد الشركات ببرج العرب بحيازتها كمية 3000 لتر سولار مدعم بدون تصريح من الجهات المختصة.

ضبط أحد مصانع بحيازتها مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم فى الطباعة و تم تحريز عدد 12 برميل معبأ بالمواد الكيماوية زنة البرميل الواحد 200 كجم باجمالى 2400 كجم ،و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية قد شنت حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية، خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت، للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء، لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية، وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين و هيئة سلامة الغذاء و أسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات الجملة الكبرى بمنطقة المنشية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر و غير معروضة للبيع للمستهلك و تخزينها داخل مخزنين بغرض الاحتكار و بيعها بالسوق السوداء قبل شهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم التحفظ على 200 بالتة سكر حر باجمالى 4000 كيس وزن إجمالي 4 طن سكر مجهول المصدر.