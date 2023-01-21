ضبط 4 أطنان سكر وسلع غذائية مجهولة المصدر مخزنة بغرض الاحتكار فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بتشديد الرقابة التموينية على أسواق الإسكندرية، خاصة محلات الجملة والسوبر ماركت والمينى ماركت، للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء، لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017.

وقامت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة حسن داود مدير إدارة تموين العامرية، وعضوية محمد عادل مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمى بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين و هيئة سلامة الغذاء و أسفرت الحملات عن ضبط أحد محلات الجملة الكبرى بمنطقة المنشية لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر و غير معروضة للبيع للمستهلك و تخزينها داخل مخزنين بغرض الاحتكار و بيعها بالسوق السوداء قبل شهر رمضان لتحقيق أرباح غير مشروعة و تم التحفظ على الآتى :

200 بالتة سكر حر باجمالى 4000 كيس وزن إجمالي 4 طن سكر مجهول المصدر

960 علبة صلصة زنة العبوة 380 جم

1200علبة صلصة زنة العبوة 360 جم

240 علبة بيف زنة العبوة 340 جم

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وكان وكيل وزارة التموين قد افتتح معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية ، حيث تم تخصيص 5 مجمعات استهلاكية بأنحاء المحافظة لإقامة معرض أهلا رمضان و هذه المجمعات هى :مجمع وهدان بالمنشية ، مجمع الازاريطة أمام كلية طب الأسنان بالازاريطة ،مجمع كمال الجويلى طريق الحرية برشدى ، مجمع على القطا بشارع مصطفى فهمى بجليم ، مجمع جناكليس طريق الحرية بجناكليس.

و تشمل هذه المعارض كميات وفيرة من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و الدواجن المجمدة و السكر و الزيوت و الارز و السمن و الدقيق و المكرونات و غيرها من السلع الغذائية الأساسية و ذلك بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق تصل إلى 30% فى بعض السلع.

و قد تم تفقد المجمعات المذكورة و السلع المعروضة و الأسعار المعلنة و التأكد من جودة السلع المعروضة لينال المواطنين سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة و يتم ضبط الأسعار فى الأسواق من خلال تواجد القطاع الحكومى كمشارك أساسى فى الأسواق.