تعليم الجيزة: الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى

كتبت - مرام محمد

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 من غرفة العمليات بديوان عام المديرية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

جاء ذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وبدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير شئون الطلبة والامتحانات.

وقال وكيل الوزارة، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية ل لشهادة الإعدادية 199601 طالبا وطالبة بنسبة حضور 94% مقسمة على 688 لجنة بالجيزة.

وأضاف أن عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين تقدموا لأداء امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العامة والتاريخ للشعبة الأدبية 28118 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، والفيزياء للشعبة العلمية 45391 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%.

وتابعت الغرفة، سير امتحانات طلاب التعليم الفني بمختلف التخصصات "زراعي – تجاري – فندقي – صناعي" والبالغ عددهم 36561 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 94,7%.

وأكد وكيل الوزارة، على أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات، كما أكد على حسن سير العملية الامتحانية والانضباط داخل اللجان.

ورصدت غرفة العمليات محاولة غش بالمحمول بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمادة اللغة الاجنبية للصف الثالث الإعدادي وتم تطبيق قانون رقم 205 /2022 والقرار الوزاري رقم 34 الخاص بالإخلال بالامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبة لحيازتها تليفون محمول ومحاولة الغش باستخدامه.

ووجه وكيل الوزارة، على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.