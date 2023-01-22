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تحرير 17 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بملوى في المنيا

الأحد، 22 يناير 2023 12:38 م
تحرير 17 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بملوى في المنيا محافظة المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق العامة والمحلات التجارية، حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 17 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.
 
 من جانبه، قال اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ورقابية علي الأسواق العامة والمخابز البلدية داخل دائرة المركز بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 مخالفة تموينية، جاءت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم نظافة أدوات العجن- سلع غذائية منتهية الصلاحية)، وتم تحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية التموين

مخالفات تموينية

حملات رقابية

اخبار المنيا

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