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برلين: مستعدون للسماح لبولندا بإرسال دبابات إلى كييف

الأحد، 22 يناير 2023 11:21 م
برلين: مستعدون للسماح لبولندا بإرسال دبابات إلى كييف شولتز
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات الألمانية، إنها مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات لكييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق  قال رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، إن الاستراتيجية الروسية واضحة، وهي استكمال الأهداف من وراء الحرب في أوكرانيا.

 وأضاف الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستظل مستمرة، حتى تتمكن روسيا من تحقيق أهدافها.

 وتابع الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، ، أن الاستراتيجية الروسية قائمة بالفعل على أنه لا يمكن لأحد إلحاق الهزيمة بقوة مثل روسيا، مشيرا إلى تردد الغرب في تسليم أوكرانيا دبابات، ورفض ألمانيا إرسال الدبابات لأوكرانيا.

 وقال الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، إن تصريحات الجانب الألماني حول تقديم الدعم لأوكرانيا عندما يكون هذا ضروريا، يعني الدعم في حدود منع هزيمة أوكرانيا من روسيا، وإبعاد شبح الحرب عن حلف الناتو.

 وتابع الأستاذ بمعهد الاستشراق في موسكو، ، أن الغرب لا يريد أن تتعرض روسيا لهزيمة، ويريد أن يطيل أمد الحرب لإضعاف روسيا، وعدم توريط نفسه في حرب مباشرة مع روسيا.

 

 

 

 


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روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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