اليوم السابع
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بدء رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي شمال مدينة مطاي في المنيا

الأحد، 22 يناير 2023 12:35 م
بدء رصف وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية بحي شمال مدينة مطاي في المنيا جانب من عمليات الرصف
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي شمال المدينة وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث.
 
من جانبه ، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاى ، إن أعمال الرصف شملت شارع المستشفى ومجلس المدينة وشارع المدارس الممتد من شارع المستشفى وحتى نهايته بحي شمال المدينة، مؤكدا أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في تنفيذ أعمال الرصف وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة  لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.
 
جانب من عمليات الرصف (3)
جانب من عمليات الرصف (3)

جانب من عمليات الرصف (1)
جانب من عمليات الرصف (1)

جانب من عمليات الرصف (4)
جانب من عمليات الرصف (4)

جانب من عمليات الرصف (5)
جانب من عمليات الرصف (5)

جانب من عمليات الرصف (2)
جانب من عمليات الرصف (2)

جانب من عمليات الرصف (6)
جانب من عمليات الرصف (6)
 

مديرية الطرق

رصف شوارع

وحدات محلية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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