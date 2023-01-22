بدء التشغيل التجريبى لمستشفى حورس بأسوان ضمن منظومة التأمين الصحى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلن أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، عن بدء التشغيل التجريبى بعدد من الأقسام داخل مستشفى حورس العام (إدفو العام سابقاً) والتى شملت قسمى الأطفال والمبتسرين، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، وجارى تشغيل جميع أقسام المستشفى تباعاً.

يأتى ذلك فى إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة والتى سيسفيد منها أكثر من 1.6 مليون نسمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف نائب محافظ أسوان ، أنه جارى تنفيذ أعمال التجهيزات الكاملة داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة بتكلفة إجمالية وصلت لحوالى 12.3 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية إستعداداً لتطبيق المنظومة الجديدة.

فى السياق، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه يتم تجهيز كافة الصروح الطبية من المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من خلال تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة بلمسات حضارية راقية، ودعمها بمختلف الكوادر الطبية من أطقم الأطباء والتمريض وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار ليتم تقديم الخدمات الصحية المتنوعة بجودة عالية للمواطن الأسوانى، موضحاً أنه توجد هناك تكليفات للمسئولين بضرورة دخول أى موقع خدمى يتم الإنتهاء منه للخدمة حتى يتسنى جنى المواطنين لثمار هذه الإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.

وتجدر الإشارة بأن محافظة أسوان تعتبر أحد محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل ، كما صدر خلال الفترة الأخيرة قراراً من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالموافقة على نقل تبعية عدد 86 وحدة صحية ومركز طبى ، بالإضافة لعدد 4 مستشفيات بالمحافظة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك إستعدادا للتشغيل الرسمى للمنظومة.