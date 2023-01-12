نائب محافظ أسوان تطمئن على أطفال المدارس المصابين بحادث تصادم طريق الكورنيش

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، يرافقها وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة بزيارة الطلاب والمصابين فى حادث طريق كورنيش النيل الجديد والذين تم نقلهم لمستشفى أسوان الجامعى وذلك للإطمئنان على حالتهم والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

جاء ذلك فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم لسيارتين ميكروباص أمام قرية بهاريف على كورنيش النيل بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان مما أسفر عن إصابة 13 شخص من بينهم 10 طلاب مدارس.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأن الإصابات بسيطة ولا يوجد وفيات، مشيرة بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجارى تلقيهم العلاج المناسب ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول لضمان سلامتهم وخروجهم لأهلهم ومنازلهم بصحة سليمة فى أقرب وقت ممكن.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مخصصة إحداهما كحافلة لنقل طلاب مدارس مدرسة أسوان الجديدة للغات وذلك على طريق كورنيش الجديد النيل القرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان.

وعلى الفور وجهها مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 13 شخصًا من بينهم 10 أطفال، مصابين ما بين الكدمات وجروح متفرقة إلى مستشفى أسوان الجامعى بتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان أصيب 13 طفلا فى حادث تصادم حافلة لنقل طلاب المدارس بسيارة أجرة ميكروباص على طريق كورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان وتم نقل الطلاب المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص مخصصة إحداهما كحافلة لنقل طلاب مدارس مدرسة أسوان الجديدة للغات وذلك على طريق كورنيش الجديد النيل القرب من موقف الاقاليم بمدينه اسوان.

وعلى الفور وجهها مدير المرفق بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 13 طفلا مصابين ما بين الكدمات وجروح متفرقه إلى مستشفى اسوان الجامعى بتلقى الرعايه الطبية اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.