اليوم السابع
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الكنيسة تنظم اللقاء الشهرى لكهنة كنائس قطاع القبة

الأحد، 22 يناير 2023 03:01 م
الكنيسة تنظم اللقاء الشهرى لكهنة كنائس قطاع القبة احتفالات كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل
كتب: محمد الأحمدى

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احتضنت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة الدير البحرى بحدائق القبة الاجتماع الشهري للآباء كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والعباسية والوايلى بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.
 
 
 
وتضمن اللقاء كلمة لنيافة الأنبا ميخائيل، قرأ خلالها جزءًا من الأصحاح ١٥ من سفر إرميا "أَنْتَ يَا رَبُّ عَرَفْتَ. اذْكُرْنِي وَتَعَهَّدْنِي وَانْتَقِمْ لِي مِنْ مُضْطَهِدِيَّ. بِطُولِ أَنَاتِكَ لاَ تَأْخُذْنِي. اِعْرِفِ احْتِمَالِي الْعَارَ لأَجْلِكَ. وُجِدَ كَلاَمُكَ فَأَكَلْتُهُ، فَكَانَ كَلاَمُكَ لِي لِلْفَرَحِ وَلِبَهْجَةِ قَلْبِي، لأَنِّي دُعِيتُ بِاسْمِكَ يَا رَبُّ إِلهَ الْجُنُودِ." (إر ١٥: 15 - 16 ). متناولًا عمل الكاهن في الصلاة من ناحية والشبع بكلمة الله من ناحية أخرى.
 
 
 
وتلا ذلك مناقشة خطة العمل الرعوي بالقطاع للعام الجاري 2023 ، والتي اختير العنوان "كيف نتمتع بالعشرة مع المسيح" شعارًا لها، كما تم الترتيب لعدد منالبرامج الخاصة بالآباء الكهنة مثل الخلوات الروحية والسيمينار الذي سيناقش كتاب "حياة القديس أنطونيوس" للقديس أثناسيوس.
 
 
 
وفي سياق آخر دعا الأنبا ميخائيل الآباء الكهنة إلى الاهتمام بتشجيع أبناء الكنيسة على الانضمام لمعهد كينونيا لدراسة الكتاب المقدس، وكذلك المعهد القبطى للدراسات النفسية، التابعين للقطاع.
 
 
 
ويشارك المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فىمعرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدا أن مواعيد الزيارة ستكون من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، بأرضالمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
 
وذكرت الصفحة الرسمية للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن جميع إصدارات المركز ستكون متاحة في صالة: 2 ،جناح: B26. 
 
 
ومن المقرر أن يفتتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه في الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً يوميًا.
 

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