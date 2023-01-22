العثور على جثة شاب بمياه ترعة البوهية فى السنبلاوين بالدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب مجهول الهوية فى ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين بناحية منطقة البستان، وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مدينة السنبلاوين، إلى مأمور مركز السنبلاوين بظهور جثة طافية بمياه ترعة اليوهية بمدينة السنبلاوين.
انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية، غارقة بمياه الترعة، ويرتدي ملابسه بالكامل، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام.
جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومراجعة بلاغات الغياب المحررة خلال الفترة الماضية.
وكانت استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (90) متهم، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).
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