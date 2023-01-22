العثور على جثة شاب بمياه ترعة البوهية فى السنبلاوين بالدقهلية

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مجهول الهوية، غارقة بمياه الترعة، ويرتدي ملابسه بالكامل، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام.

جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومراجعة بلاغات الغياب المحررة خلال الفترة الماضية.