اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمن الدقهلية يكثف عمليات البحث لكشف لغز اختفاء فتاتين منذ الأربعاء الماضى

السبت، 14 يناير 2023 12:33 م
أمن الدقهلية يكثف عمليات البحث لكشف لغز اختفاء فتاتين منذ الأربعاء الماضى حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من عمليات البحث، لكشف لغز اختفاء فتاتين بواقعتين منفصلتين بقرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر، بعد اختفائهما منذ يوم الأربعاء الماضي، أثناء توجههم إلى أحد الدروس الخصوصية.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أسرة الطالبة ندى طارق الغباشي الصف الثاني الثانوي لمأمور مركز ميت غمر، بتغيبها منذ يوم الأربعاء الماضي، عقب ذهابها إلى أحد الدروس الخصوصية، ولم تعود للمنزل منذ خروجها، كما تم تلقي بلاغ أخر من أسرة  الطالبة نورهان فتحي علام بالمرحلة الاعدادية، بتغيبها عقب ذهابها لدرس آخر.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس فرع بحث جنوب الدقهليه، ورئيس مباحث المركز، لكشف سبب الاختفاء ، وتم تحرير محضر بغياب الفتاتين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 
يذكر أنه تم العثور على شاب متغيب من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، مقتولا بعد تغيبه ثلاثة أيام ، وتبين سرقة التروسيكل الخاص به والبضاعة التى كان يحملها.
 
 
 
 
 
 
 

 


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