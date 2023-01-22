الشرطة الأمريكية: مطلق النار بكاليفورنيا رجل آسيوي

كتب أحمد عرفة

أكدت الشرطة الأمريكية، أن مطلق النار في ولاية كاليفورنيا، رجل آسيوي، وذلك بعد أن حضرت قوات الشرطة إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء أمس السبت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وتم احتجازها في دار للأحداث بعد أن طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات.

وقالت شرطة تولسا في بيان، إن حادث الطعن تم الإبلاغ عنه قبل منتصف ليل الخميس بقليل في منزل في حي سانت توماس سكوير جنوب وسط مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وقالت إدارة شرطة تولسا: "علم الضباط إن والد الأطفال كان نائما في الطابق العلوي عندما أيقظت الابنة البالغة من العمر 12 عاما والديها وقالت إنها طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات".

وقالت الإدارة إن رجال الإطفاء في المدينة وفنيي الطوارئ الطبية من خدمة إسعاف متعاقدة تدير الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقل الصبي إلى المستشفى، وقالت الشرطة إنه خضع لعملية جراحية قبل أن يستسلم متأثرا بجراحه ويتوفي حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت.