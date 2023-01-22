اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية: مطلق النار بكاليفورنيا رجل آسيوي

الأحد، 22 يناير 2023 07:23 م
الشرطة الأمريكية: مطلق النار بكاليفورنيا رجل آسيوي الشرطه الامريكيه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الشرطة الأمريكية، أن مطلق النار في ولاية كاليفورنيا، رجل آسيوي، وذلك بعد أن حضرت قوات الشرطة إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا مساء أمس السبت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وتم احتجازها في دار للأحداث بعد أن طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات.

وقالت شرطة تولسا في بيان، إن حادث الطعن تم الإبلاغ عنه قبل منتصف ليل الخميس بقليل في منزل في حي سانت توماس سكوير جنوب وسط مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وقالت إدارة شرطة تولسا: "علم الضباط إن والد الأطفال كان نائما في الطابق العلوي عندما أيقظت الابنة البالغة من العمر 12 عاما والديها وقالت إنها طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات".

وقالت الإدارة إن رجال الإطفاء في المدينة وفنيي الطوارئ الطبية من خدمة إسعاف متعاقدة تدير الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقل الصبي إلى المستشفى، وقالت الشرطة إنه خضع لعملية جراحية قبل أن يستسلم متأثرا بجراحه ويتوفي حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت.

 


أمريكا

كاليفورنيا

الشرطه الامريكيه

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

الشرطة الأمريكية تسعى لحل لغز سرقة لوحات بأكثر من 400 ألف دولار

الجمعة، 06 يناير 2023 06:00 م

الشرطة الأمريكية تطلق النار على مسلح أشهر سكينه في وجههم خلال مطاردة وتقتله

الخميس، 22 ديسمبر 2022 04:00 ص

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلة لإحضارها مسدسا "محشوا بالذخيرة" إلى مدرستها

الأحد، 11 ديسمبر 2022 08:14 ص

الصحف العالمية.. الشرطة الأمريكية: مقتحم منزل بيلوسى سعى لاختطافها وكسر ركبتيها.. بريطانيا تكشف تعاون سرى مع أوكرانيا ضد روسيا.. التضخم فى أوروبا يصل 10.7%.. والأرجنتين تكرم مارادونا بأكبر لوحة جدارية فى العالم

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة